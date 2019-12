Lista B apresentada hoje

Pedro Gaiveo Luzio, ex-vice-presidente da direção liderada por Vítor Hugo Valente, apresenta hoje, às 18 horas, num hotel da cidade, a candidatura à presidência do Vitória para o triénio 2020-2023.

Nas eleições, que vão decorrer a 17 de janeiro, o empresário, de 55 anos, que tinha renunciado ao cargo no início do ano, terá ao lado Paulo Mateus, atual presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar do clube.

Apesar de ser o primeiro a tornar pública a candidatura, Pedro Gaiveo Luzio não deverá ser o único candidato a ir a votos. O ex-vice-presidente Paulo Gomes e o próprio Vítor Hugo Valente, atual líder, perfilam-se como adversários nas urnas.

Entretanto, questionado sobre a crise diretiva, Julio Velázquez foi perentório: "Não desgasto energias com outras situações que não sejam futebolísticas."