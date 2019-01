Lito Vidigal: «A expulsão condicionou»

O V. Setúbal perdeu este domingo por 2-1 com o Aves com Lito Vidigal a considerar que "a expulsão condicionou"."Foi jogo em que não entrámos bem, principalmente na primeira meia hora. Equilibrámos depois do golo sofrido. Na segunda parte, entrámos bem, já fomos mais Vitória, fizemos um golo e estivemos por cima. Depois do golo do empate, fomos nós que mandámos, mas a expulsão condicionou", disse o treinador dos sadinos.Lito Vidigal lamentou que a sua equipa não tenha conseguido pontuar. "Com menos um foi mais difícil, o Aves fez o golo e depois geriu. Tivemos situações em que podíamos ter marcado no final, com as bolas para a área, mas não conseguimos pontos", acrescentou.