O V. Setúbal chegou a acordo com Lito Vidigal e o novo treinador dos sadinos é apresentado hoje à tarde, às 13 horas, no Bonfim. A reunião decisiva com o representante do técnico decorreu ontem à noite e as partes chegaram a entendimento, tendo em vista um contrato válido por duas épocas, mais uma de opção.

Algumas questões pendentes com Lito Vidigal foram superadas, pelo que, quatro meses depois, o técnico está de volta ao ativo. Tal como Record noticiou no passado dia 15, Lito Vidigal estava no topo das preferências da direção vitoriana para suceder a José Couceiro. O treinador chega ao Bonfim acompanhado da sua equipa habitual. O prof. Neca, que em 1991/92 foi treinador principal do Vitória, regressa assim ao clube, desta vez como adjunto. Vítor Pereira será o treinador de guarda-redes, enquanto Octávio Moreira e Hugo Relvas são os outros adjuntos.