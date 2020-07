Lito Vidigal e a derrota na estreia pelo V. Setúbal: «Foi um jogo difícil de digerir»

Em noite de estreia, Lito Vidigal não conseguiu devolver os sadinos aos bons resultados e, no final, lamentou a falta de uma pontinha de sorte.

"Foi um jogo difícil de digerir. Começámos logo com um penálti contra, mas voltámos ao jogo, criámos oportunidades, tivemos um penálti, bolas aos postes... Só que não conseguimos concretizar. Era importante quebrar esta série sem vencer, mas fomos infelizes. Não posso apontar nada à atitude dos jogadores, deram o que tinham", referiu o treinador, que, a três jornadas do final da Liga, continua a acreditar que vai conseguir manter o V. Setúbal: "Vai ser um final muito duro. Não vale a pena pensar nos adversários, temos de estar focados no que podemos fazer e no que depende de nós. Queremos vencer os três jogos."