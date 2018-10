Lito Vidigal: «Fizemos um jogo fantástico»

Lito Vidigal estava muito satisfeito com a exibição e. O treinador disse que a equipa fez um jogo fantástico até chegar ao primeiro golo e falou das lesões sofridas por Hildeberto Pereira e André Sousa."Nós fizemos um jogo fantástico, os jogadores foram maravilhosos. Iniciámos um jogo assumindo a partida com qualidade até fazermos o primeiro golo, nós é que mandámos sempre no jogo.Jogámos com muita qualidade até ao golo, depois as coisas inverteram-se, por questões que não tenho de falar, nem devo falar. Depois o jogo ficou muito quezilento, muito partido e não tivemos tanta qualidade, mas tivemos a postura necessária para ganhar.[Sobre a arbitragem] Aquilo que digo aos meus jogadores é para estarem única e exclusivamente focados no jogo, focados nas tarefas, naquilo que é o nosso objetivo e foi o que aconteceu.O Berto teve uma lesão no joelho [no último treino], não sabemos a gravidade, e o André [Sousa] é muito recente [aconteceu no decorrer do jogo], está com canadianas, esperemos que as coisas não sejam muito graves. São dois miúdos que eu preconizo um futuro risonho, qualquer um dos dois é um jogador fantástico, com 20 anos, uma margem de progressão muito grande ainda.O Berto também, é uma pena, porque estava a fazer uma época fantástica, eu ia falando com ele e acho que ele ia ser o jogador revelação esta época, um jogador com potencial fantástico", disse.