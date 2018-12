Lito Vidigal: «Foi uma vitória justa do Portimonense»

Lito Vidigal lamentou a primeira parte que o V. Setúbal realizou em casa do Portimonense esta noite. Na sequência da, o treinador dos sadinos elogiou, ainda assim, a reação da sua equipa no segundo tempo, dizendo que o resultado podia ter sido diferente."Foi uma primeira parte menos conseguida da nossa parte, pois perdemos identidade e não conseguimos ser iguais a nós próprios.No entanto, na segunda parte, o jogo foi diferente. Voltámos a ser o Vitória, com uma identidade bem vincada e assentámos o nosso jogo, conseguindo criar várias oportunidades de golo e sair daqui com outro resultado.Mas devo dizer que foi uma vitória justa do Portimonense, porque, no computo geral, foi melhor do que nós.Apesar de tudo, gostei da atitude da minha equipa na segunda parte e isso é o que é mais importante".