Lito Vidigal: «Fomos melhores em todos os momentos do jogo»

Lito Vidigal, treinador do V. Setúbal, lamentou a derrota desta quarta-feira no Estádio do Bessa, afirmando que a sua equipa foi melhor do que o Boavista mas falhou na hora de finalizar."Fomos melhores em todos os momentos do jogo, criámos muitas situações, mas tivemos alguma ineficácia. A equipa teve uma atitude competitiva fortíssima, a jogar fora como em casa, fomos melhores, mas não fomos eficazes na finalização. É uma questão de tempo, quem joga assim acaba por concretizar. O Vitória esteve melhor na segunda que na primeira parte, mas o Boavista esteve melhor na primeira parte. Fomos muito superiores na segunda parte. O guarda-redes do Boavista fez uma exibição de encher o olho", resumiu o técnico.