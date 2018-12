Lito Vidigal: «Fomos superiores ao Sp. Braga mas faltou-nos concretizar»

Lito Vidigal, treinador do V. Setúbal, analisou a partida com o Sp. Braga lamentando a falta de acerto na finalização e dizendo que a sua equipa foi melhor."Sentimento de injustiça? Não vejo as coisas dessa forma, mas tenho a certeza que fomos superiores ao Braga. Fomos melhores, criámos mais oportunidades e fomos muito mais intensos, mas faltou-nos concretizar três ou quatro oportunidades das oito ou nove que tivemos frente a uma equipa forte e com um bom treinador. Os vitorianos, mesmo num dia chuvoso, estiveram presentes. A equipa merece este apoio dos adeptos. Os jogadores são abnegados, trabalham muito e os vitorianos reconhecem isso. A equipa reflete a cultura e mentalidade dos vitorianos", explicou."O que faltou para vencer? O Braga foi inteligente e sábio. De forma sábia, o guarda-redes perdeu tempo. No tempo de compensação, eram cinco minutos e, de forma sábia, passou tempo no chão. Se fosse o Vitória a fazer isso era antijogo, mas assim são sábios. O Braga foi o que pensávamos. Fomos superiores frente a uma equipa que é muito forte. Teve no Dragão a única derrota [1-0 com o FC Porto] e, se calhar, criou mais oportunidades do que aqui connosco", concluiu o técnico.