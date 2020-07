Lito Vidigal garante que V. Setúbal só pensa no jogo com o Belenenses SAD para fechar contas

Na luta pela permanência, Lito Vidigal quer o V. Setúbal focado apenas no duelo com o Belenenses SAD e não noutros estádios. “Queremos vencer e passámos para os jogadores a mensagem de que só uma vitória nos faz atingir o objetivo”, explicou. O técnico, de 51 anos, avisou que a equipa tem de “estar forte para a luta” que aí vem, destacando a importância do empate alcançado em casa do Sporting: “Era importante irmos para a última jornada a depender só de nós. Com muito trabalho é possível decidirmos o nosso futuro.”

Lito Vidigal lamenta não haver vitorianos nas bancadas – “sei que se tivéssemos adeptos no estádio iríamos vencer este jogo” –, mas referiu que a energia pode chegar à equipa. “Saber que os adeptos vão estar nas redondezas do estádio a aplaudir a chegada dos jogadores sensibilizou-nos”, explicou.

Instado a comentar a denúncia de Theodoro Fonseca, líder da SAD do Portimonense, que acusa Lito Vidigal de ter aliciado jogadores do Aves, o treinador dos sadinos é perentório. “Se falaram o meu nome, não é respeitoso. Não posso perder tempo com coisas que não consigo controlar”, rematou.