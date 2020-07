Lito Vidigal irritado com jogadores na festa do V. Setúbal: «Quando não há respeito não há relação»

O encontro entre Vitória de Setúbal e Belenenses SAD teve muita emoção desde os instantes iniciais até... ao pós-jogo. No final do encontro, Lito Vidigal prestava as habituais declarações na zona de entrevistas rápidas quando um grupo de jogadores do Vitória de Setúbal decidiu interromper o momento e festejar com o treinador. Entre alguns empurrões, o Lito Vidigal levou alguns 'calduços' e acabou completamente encharcado.





Quando retomou à 'flash-interview', o treinador deixou bem claro que ficou desagradado com a atitude dos jogadores. "Há questões que não podemos ultrapassar. Há uma palavra que me segue desde criança que é respeito. Quando não há respeito, não há relação", apontou.