Lito Vidigal: «Não deixo ninguém desistir»

Lito Vidigal recusa entrar em dramatismos, mas lembra que nesta fase da temporada o mais importante... são os pontos. “No momento que estamos não interessa falar em justiça no resultado. O importante é conseguir pontos. Fizemos um jogo positivo e valorizo a entrega dos jogadores. Não era este resultado que queríamos. Faltam dois jogos e vamos acreditar. Quando vim, foi com espírito de missão. Sei que vai ser duro e vai ser até ao fim. Vamos trabalhar até ao último segundo do campeonato”, realçou o técnico dos sadinos, que lamentou ainda o golo sofrido já perto do final da partida. “Golo aos 89 custa? É duro, mas temos de aprender com isso e tornarmo-nos fortes. É claro que isso pesa emocionalmente nos jogadores. Temos de continuar a trabalhar e a acreditar no que temos de fazer. Vamos trabalhar para angariar o máximo de pontos. Não deixo ninguém desistir aqui.”