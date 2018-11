Lito Vidigal quer impor primeira derrota ao Sp. Braga

O treinador do V. Setúbal disse esta sexta-feira que a sua equipa vai no domingo ao reduto do Sp. Braga com o objetivo de ganhar, na partida da nona jornada da Liga NOS.O facto de o conjunto minhoto atuar no estádio e estar na liderança do campeonato, em igualdade com o FC Porto, não fez Lito Vidigal alterar o seu discurso na conferência de imprensa em que fez a antevisão da partida."Jogando em casa ou fora, a nossa intenção é sempre vencer. Sabemos que é um adversário forte e é o único clube que está invicto na I Liga e isso é demonstrativo da qualidade do Braga e do que tem vindo a fazer nos últimos anos", referiu.Sobre a possibilidade de o Sporting de Braga poder no futuro terminar a I Liga no primeiro lugar, Lito Vidigal não tem dúvidas de que o clube tem caminhado no sentido de o conseguir concretizar."Já digo há algum tempo que o Braga tem criado alicerces para num futuro muito próximo ser campeão nacional. Isso tem sido feito com passos seguros. O crescimento tem sido progressivo e sustentável. Acredito que nos próximos anos possa vir a ser campeão, apesar de ter três clubes fortíssimos a competir com ele", lembrou.Questionado sobre se a celebração pode acontecer já em 2018/19, o treinador dos setubalenses é perentório."Não faço futurologia, mas posso falar do que é visível. Desde que o presidente (António) Salvador entrou, o Braga tem vindo a criar alicerces, organizando-se, pensando e sonhando com esse objetivo", disse.Depois de dois triunfos consecutivos no campeonato (3-0 ao Moreirense e 2-1 em Tondela), que levaram a equipa a ascender à sétima posição da classificação, Lito Vidigal quer surpreender os bracarenses para reforçar a confiança do grupo e tê-lo, cada vez mais, à sua imagem."Isso é construído no dia-a-dia, treino a treino e exercício a exercício. É assim que vamos continuar a evoluir, para, num futuro próximo, estarmos mais fortes, coesos e consistentes na tabela classificativa para estarmos mais confiantes", vincou.Frente aos minhotos, o treinador não pode contar com o defesa André Sousa, o médio André Pedrosa e o avançado Hildeberto (todos lesionados). O guarda-redes Cristiano e o médio Rúben Micael voltam a ser opções, após debelarem mazelas musculares.A contar para a nona jornada da Liga NOS, o Sp. Braga, primeiro classificado em igualdade pontual com o FC Porto (18 pontos), defronta o Vitória de Setúbal, sétimo, com 11, pelas 20:00 de domingo, no Estádio Municipal de Braga.