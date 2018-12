Lito Vidigal quer retomar triunfos em Portimão

O treinador do Vitória de Setúbal, Lito Vidigal, disse esta quarta-feira querer já na sexta-feira reencontrar os triunfos na vista ao terreno do Portimonense, em jogo da 13.ª jornada da Liga NOS.Após a derrota (0-1) na ronda anterior com o Benfica, o técnico dos sadinos frisou, em conferência de imprensa, a necessidade de a sua equipa se manter fiel aos princípios de jogo que tem apresentado."Temos de continuar a nossa caminhada, temos vindo a jogar com qualidade e a ter resultados bons. Fizemos um bom jogo com o Benfica e, agora, queremos aliar essa qualidade aos resultados, vencendo já", disse.Questionado sobre a possibilidade de dar no jogo uma atenção especial a jogadores que se têm destacado no Portimonense, como é o caso de Nakajima, o técnico dos setubalenses exclui essa hipótese."Não é nossa prática dar atenção especial a nenhum jogador. Vamos sempre olhar para o adversário de forma coletiva porque eu também olho dessa forma para a minha equipa. Só conseguimos estar mais próximos de vencer, sendo coletivamente muito fortes", alertou.Apesar do desaire sofrido com o Benfica na ronda anterior, Lito Vidigal voltou a fazer questão de elogiar o desempenho dos jogadores que compõem o plantel do Vitória de Setúbal."Esta equipa nunca fica aquém porque dá sempre o máximo e é generosa. São uns profissionais fantásticos e dão sempre tudo, mas, por vezes, o máximo não é suficiente para se vencer. O nosso rótulo tem sido entrega e ambição total e intenção constante de vencer. Quando assim é, só temos de ficar felizes com a prestação", referiu.À exceção do avançado Alex Freitas, Lito Vidigal, depois da recuperação do defesa André Sousa, tem todos os jogadores à sua disposição frente ao conjunto algarvio.Portimonense, 11.º classificado, com 14 pontos, e Vitória de Setúbal, oitavo, com 17, defrontam-se sexta-feira, pelas 19 horas, no Estádio Municipal de Portimão, em partida da 13.ª jornada da Liga NOS.