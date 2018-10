Lito Vidigal quer vencer equipa que está "sustentada na Liga"

O treinador do V. Setúbal, Lito Vidigal, manifestou esta quinta-feira o objetivo de ver a sua equipa vencer no domingo em casa do Tondela, no jogo da oitava jornada da Liga NOS.Na conferência de imprensa de antevisão à partida, o técnico admitiu que os sadinos terão pela frente muitas dificuldades diante de um oponente que cumpre a sua quarta presença no escalão principal do futebol nacional."É um jogo difícil, mas a nossa postura e mentalidade são sempre as mesmas. Todos os adversários e todos os jogos são possíveis de vencer e é dessa forma que estamos a preparar o jogo frente a uma equipa que já está sustentada na Primeira Liga. Têm qualidade e respeitamo-los, mas queremos, como sempre, vencer", sublinhou.Depois de dois triunfos consecutivos (3-0 ao Moreirense, no campeonato, e 2-1 ao Armacenenses, na Taça de Portugal), Lito Vidigal, antes do regresso aos jogos da Liga NOS, não poupa elogios à postura evidenciada pelos seus pupilos."A equipa tem estado tranquila, com sentido de responsabilidade e uma disponibilidade muito grande para trabalhar. Tenho um grupo de jogadores fantásticos e que tem evoluído com o passar do tempo. Têm sido uns profissionais de mão cheia e não é por uma paragem ou outra que perdemos o nosso foco", referiu.O treinador manifestou confiança no futuro, considerando que a equipa tem potencial para continuar a evoluir e melhorar os seus desempenhos."Temos tido um percurso de crescimento contínuo. Quando tivermos a segurança de contarmos com mais pontos, vamos jogar com mais qualidade. É esse o nosso propósito. A prioridade é ganhar, mas também ir crescendo na qualidade do jogo", disse.O guarda-redes Cristiano e os médios André Pedrosa e Rúben Micael, todos lesionados, não serão opção para a partida diante do Tondela.Tondela, 16.º classificado, com seis pontos, e Vitória de Setúbal, 10.º, com oito, defrontam-se no domingo, pelas 15:00, em jogo da oitava jornada da Liga NOS, no Estádio João Cardoso, em Tondela.