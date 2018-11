Lito Vidigal revela estar desconfiado

A boa campanha do V. Setúbal na Liga NOS – 8º lugar com 14 pontos à 10ª jornada – não deslumbra o treinador Lito Vidigal, o qual alerta para a necessidade de a equipa não perder o foco. "Estamos no caminho certo, mas convém desconfiar sempre e percebermos que as coisas podem mudar de um momento para o outro", referiu, deixando uma mensagem aos adeptos. "A única garantia que lhes podemos dar é a de que vamos trabalhar com atitude, qualidade e ser sérios para termos uma época tranquila", afirmou.Sobre a possibilidade de levar o Vitória às provas da UEFA, sonho assumido pelo presidente Vítor Hugo Valente na gala do 108º aniversário dos sadinos, o treinador – que já cumpriu esse objetivo no Belenenses (2014/15) e no Arouca (2015/16) – é cauteloso. "No Vitória, o desafio é maior e mais difícil, pois nos últimos anos tem lutado até à última jornada para se manter na 1ª Liga", recordou, lembrando que o Aves, clube que treinou na época passada, também poderia [se tivesse preenchido os requisitos exigidos] ter ido à UEFA por ter ganho a Taça de Portugal.Lito Vidigal reitera que as prioridades do Vitória em 2018/19 são "segurar a permanência e atrair cada vez mais adeptos ao Bonfim". "A equipa tem trabalhado muito, sido competitiva, e isso faz com que nos respeitem. Tem havido simbiose com os adeptos. Se tivermos mais gente no estádio, os resultados aparecem com frequência e maior facilidade", frisou o técnico.