Lito Vidigal: «Se fôssemos nós a fazer era anti-jogo... como é o Benfica é estratégia»

Lito Vidigal criticou o "anti-jogo" do Benfica, considerando que os encarnados articularam várias 'artimanhas' nos minutos finais para segurar a vantagem diante do V. Setúbal ( 0-1 )."Foi um jogo bem disputado, equilibrado. Rematámos mais vezes à baliza e em cartões tivemos quase iguais. As melhores oportunidades no fim foram nossas. O equilíbrio demonstrou-se no final da partida com o Benfica a fazer anti-jogo. Se fôssemos nós a fazer isso era anti-jogo... como é o Benfica é estratégia. É normal... não falo sobre isso mas convém alertar, nós percebemos as coisas. Tivemos alguma infelicidade no resultado. E parabéns aos adeptos do Vitória. Esta equipa é guerreira e merece estes adeptos", disse o técnico sadino à Sport TV."Hoje foi uma pena, o jogo esteve sempre parado. Queríamos jogar e que o encontro fosse mais rápido e essas faltas quebraram o jogo. Depois foi a estratégia do Benfica. Não digo não tenha merecido ganhar mas tendo em conta o seu poderio, tinha de ter intenção de jogar mais e fazer o segundo golo", lamentou.