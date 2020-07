Lito Vidigal: «Temos de estar todos em sintonia»

Lito Vidigal está de regresso ao V. Setúbal com a missão de contrariar o mau momento de uma equipa assombrada pelo espetro da descida. Na apresentação em Lousada, onde a equipa estagiou antes do jogo com o Aves, o treinador, que esteve acompanhado pelo presidente Paulo Gomes e pelos capitães José Semedo, Sílvio e Zequinha, mostrou confiança e até utilizou uma expressão de Miguel Torga para justificar a dimensão do desafio.

“Malditos sejam aqueles que se negam aos seus em horas apertadas”, começou por referir, consciente da tarefa que terá pela frente. “Aceitei pela grandeza do Vitória. Acredito nos jogadores e vim para sofrer por eles e com eles. O momento é muito difícil e duro, mas tenho confiança. Temos de estar todos em sintonia”, explicou, deixando a ideia de que aceitou o convite sem qualquer contrapartida financeira: “O que é que o salário vale no momento que o Vitória está a passar? Não há dinheiro que pague, temos é de ter sorte e trabalhar para conseguirmos a permanência. Não vale a pena fazer contas.”

Sentado ao lado de Lito Vidigal, Paulo Gomes explicou a aposta em Lito Vidigal. “Não é para todos ter um treinador para fazer estas quatro jornadas. O Lito vem acrescentar muito e só posso agradecer. Só temos a ganhar”, atirou o presidente, que considerou as declarações de Julio Velázquez, que acusou a direção de falta de ambição, “um não assunto”.

Novidades

Além de Sílvio, de volta após castigo, outra novidade poderá ser Mansilla, que não saiu do banco na derrota com o Paços de Ferreira e que, na impossibilidade de Lito Vidigal utilizar Carlinhos e Zequinha (castigados), deverá jogar no flanco esquerdo.