Lito Vidigal: «Tenho a certeza de que com tempo estes jogadores vão ser aplaudidos»

Os adeptos do V. Setúbal não gostaram de ver a equipa, e no final mostraram lenços brancos. Mas o técnico não se mostra preocupado, pois acredita que o futuro será "risonho", não obstante "o caminho sinuoso"."Temos 18 pontos e isso é importantíssimo quando ainda não acabou a primeira volta. Vai ser uma luta difícil, mas, com atitude, determinação e o caráter que a equipa vai demonstrando, vamos conseguir ter um futuro risonho. Só assim temos conseguido ultrapassar as dificuldades. Sabemos que caminho é sinuoso.""Faz parte do nosso trabalho. A minha intenção é sempre fazer muito mais do que se está à espera. Eu e este grupo de trabalho vamos respeitar sempre os adeptos tanto os que reconhecem a dedicação como os outros que, de vez em quando, estão mais descontentes. Muitas vezes temos opiniões diferentes. Mesmo não estando na posição que queríamos estamos numa posição boa e confortável. Tenho a certeza de que com tempo estes jogadores vão ser aplaudidos. Se os adeptos gostarem tanto do Vitória como estes jogadores têm trabalhado, vamos criar uma empatia muito grande.""[Nervosismo dos jogadores] Tem a ver com tanta coisa, por exemplo, algumas decisões do árbitro. É um acumular de situações que nos criam intranquilidade. Estamos a jogar em casa e é normal que os jogadores queiram sentir-se acarinhados e depois cometam erros. Faz parte do crescimento da equipa e dos jogadores."["Desespera pelas inscrições de Sílvio e Carlos?] Eu nunca desespero. Só tenho esperança, mesmo quando as coisas não correm como nós queremos. As coisas estão a correr bem: temos mais pontos do na época passada nesta altura. Se desesperarmos, não conseguimos nada. Continuamos a ser equilibrados. Estou contentíssimo com os jogadores. Se houver mais jogadores para acrescentar qualidade, ficamos felizes."