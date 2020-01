Lucas Paes reforça a baliza dos sadinos

O guarda-redes brasileiro Lucas Paes, de 22 anos, é reforço do Vitória de Setúbal. O jovem estava em Loulé cedido pelo São Paulo, que o coloca agora no Bonfim. Titular absoluto no Louletano, atual quarto classificado da Série D do Campeonato de Portugal, o guardião fez 23 jogos tendo sofrido 17 golos.





Lucas Paes é fisicamente forte (mede 1,96m e pesa 92 quilos), já se despediu dos colegas com quem partilhou o balneário no Louletano e está a caminho de Setúbal para acertar os últimos pormenores e assinar pelos sadinos. Esta contratação para a baliza dá força à hipótese de Makaridze ser transferido antes do fecho da janela do mercado.