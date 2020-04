Luís Cortez de saída do V. Setúbal

Em final de contrato, o médio Luís Cortez – que hoje celebra o 26º aniversário em circunstâncias bem diferentes – deverá sair do V. Setúbal no final da temporada. Apesar de estar inscrito na Liga, o jogador só por uma vez integrou a convocatória da equipa principal em 2019/20, quando foi suplente no triunfo (5-0) a contar para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Águias do Moradal.

Com 22 encontros disputados ao serviço dos sub-23 (sempre titular) na edição da Liga Revelação desta temporada (prova que entretanto já foi dada como terminada), Luís Cortez, que cumpriu a sua formação no emblema sadino e também no Sporting, fez o seu único jogo na 1ª Liga a 30 de janeiro de 2019. Nesse dia, precisamente diante dos leões, registou-se um empate (1-1) no Bonfim.