Makaridze deixa Rio Ave e muda-se para o V. Setúbal

O V. Setúbal acaba de anunciar a contratação do georgiano Giorgi Makaridze, revelando em comunicado que o antigo jogador do Rio Ave, de 28 anos, se comprometeu com os sadinos para a próxima época e meia.

"Estou muito feliz e agradecido aos dirigentes do Vitória por terem confiado nas minhas potencialidades. Deram-me a oportunidade de poder representar um clube com uma enorme história no futebol português. Sei que foi a primeira equipa portuguesa a defrontar uma equipa da ex-União Soviética e isso tem sem dúvida grande relevância histórica", disse o guardião, que se mostrou conhecedor do plantel sadino."Já conheço a maioria dos jogadores do Vitória, estivemos juntos há bem pouco tempo quando o Vitória defrontou o Rio Ave. É um grupo de grandes jogadores e tenho a certeza que vamos conseguir fazer uma boa ponta final de campeonato", concluiu.