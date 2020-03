Makaridze é caso encerrado

Julio Velázquez preferiu não comentar as polémicas declarações de Makaridze após o jogo com o Portimonense [n.d.r.: "Prefiro não perder com o Benfica e depois perder com os outros todos"]. "É uma situação fechada. Já se disse o que se tinha a dizer", disse o técnico no Bonfim, estádio que vai registar a melhor assistência da época. Com a venda de bilhetes a decorrer a bom ritmo, a expectativa é de que a lotação registada com o FC Porto (7.390 espetadores) seja superada.

Já quando confrontado com o facto de a sua equipa estar há cinco jornadas sem ganhar, Velázquez foi perentório. "O Vitória está a fazer uma época extraordinária. Não nos podemos esquecer que com o jogo de amanhã [hoje], nos últimos nove, fizemos cinco fora e quatro em casa, e três foram com os grandes de Portugal. São variáveis a ter em conta."