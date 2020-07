Makaridze: «Estamos na luta até o fim, o V. Setúbal merece muito mais»

O Vitória de Setúbal conquistou, esta quarta-feira, um ponto importantíssimo para as contas da manutenção na Liga NOS, ao empatar (0-0) na visita ao Estádio José Alvalade, diante do Sporting.





No final do encontro, Artur Jorge não teve dúvidas sobre a importância do resultado registado pelos sadinos diante dos leões, assumindo o compromisso da equipa na luta por um lugar no principal escalão português de futebol na próxima época."É um ponto muito importante, que nos põe numa posição onde dependemos só de nós. Vamos encarar o último jogo como se de uma final se tratasse e vamos vencer para permanecer na 1.ª Liga. O lugar deste clube é na 1 liga. Temos passado muitas dificuldades ao longo da época, mas este grupo de trabalho mereceu este empate que nos põe numa posição onde dependemos de nós próprios", afirmou, endereçando ainda uma mensagem aos adeptos do clube: "Agradecer pelo apoio que nos têm dado, dentro do possível atualmente, e dizer-lhes que podem contar connosco para fazer tudo o que está ao nosso alcance para ficar na 1.ª Liga e dar-lhes essa alegria."Já Makaridze, guarda-redes dos sadinos que recebeu o prémio de figura do jogo, assumiu a confiança na manutenção da equipa. "Este ponto foi muito importante. Estamos na luta até o fim e o Vitória merece muito mais. Acredito na manutenção", concluiu.