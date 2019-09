Makaridze: «Não conseguimos mas, mesmo assim, fomos o orgulho de Setúbal»

Makaridze considera que o V. Setúbal fez uma grande exibição em casa do Benfica, apesar de ter sido derrotado por 1-0. No final do jogo, o guarda-redes disse que a equipa queria sair com pontos, mas não foi possível.





"Fizemos um grande jogo. A equipa está a trabalhar a 100%. É o orgulho da equipa.É muito complicado parar o Benfica. Por isso, queremos sempre ganhar ou empatar, fazer um bom resultado, mas não conseguimos. Mesmo assim fomos o orgulho de Setúbal", disse à BTV depois do jogo.