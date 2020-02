Makaridze pede desculpa pelas declarações sobre Benfica e admite que foram "questões pessoais"

Giorgi Makaridze pediu desculpa a todos no V. Setúbal pelas declarações proferidas sobre o Benfica. Numa publicação no Instagram, o guarda-redes admitiu que as palavras de ontem foram motivadas por "questões pessoais", que "nunca poderão ser colocadas à frente das coletivas"





"Tenho a consciência de que as questões pessoais nunca poderão ser colocadas à frente das coletivas. Peço desculpa a todos os meus companheiros, equipa técnica, staff, Direção e adeptos. O Vitória FC pode orgulhar-se de ter grandes profissionais, sérios, honestos, competentes, e que todos os dias lutam para dignificar esta Enorme instituição. Entramos em todos os jogos com o objetivo de vencer e com a missão de dignificar sempre a cidade, a região e a grandiosa história deste clube, seja com que adversário for. Contamos com todo o vosso apoio!", referiu o guardião georgiano.Recorde-se que, após a partida com o Portimonense, e antevendo já o encontro com os encarnados, Makaridze disse que "prefere não perder contra o Benfica e depois perder os outros jogos". Palavras que caíram mal no seio do Vitória, que chamou o jogador à atenção Como Record deu conta, as declarações de ontem estão relacionados com uma situação do jogador com as águias – importa recordar que o guardião sadino foi associado ao clube da Luz no mercado de inverno –, tendo este levado a situação pessoal a público quando estava a representar o V. Setúbal.