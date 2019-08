Makaridze quer ser o "melhor guarda-redes do campeonato"

O V. Setúbal estreia-se segunda-feira na Liga NOS, no Bonfim, diante do Tondela. Antes da receção aos beirões, o guarda-redes Makaridze, instado a revelar os seus objetivos pessoais, manifestou a ambição de suceder a Odisseas Vlachodimos [eleito porcomo melhor guardião], do Benfica, como melhor jogador na sua posição em 2019/20. "A prioridade é preparar-me dia a dia para estar bem no próximo jogo. Em termos individuais, o meu objetivo é ganhar o prémio de melhor guarda-redes do campeonato em Portugal".Em termos coletivos, o internacional georgiano, de 29 anos, frisa a importância de conquistar um triunfo na jornada inaugural com o Tondela. "É importante começar bem o campeonato. Fizemos uma boa pré-época e trabalhámos bem. Também fizemos uma boa exibição na Taça da Liga [triunfo 1-0 sobre o Moreirense] e o mais importante agora é começar bem no campeonato. Vamos fazer tudo para ganhar este jogo".Na conferência de imprensa de antevisão, Makaridze elogiou o oponente. "O Tondela já está há quatro anos na I Liga e tem sempre equipas que lutam até ao fim em todos os jogos", vincou, considerando errada a ideia de o adversário se apresentar fragilizado no Bonfim depois de ser eliminado da Taça da Liga [1-0 com o Penafiel]. "Não acho que estejam menos bem por terem perdido esse jogo. Pelo contrário, vão estar mais motivados e entrar mais fortes", vaticina.Semana e meia depois de ter renovado contrato com os sadinos, o guardião da Geórgia não esconde a sua satisfação por continuar em Setúbal. "Estou aqui e estou muito feliz por ter renovado contrato com o Vitória, que é um clube enorme. Sinto-me em casa e estou focado em ajudar a equipa a fazer um bom campeonato", disse, deixando uma promessa aos adeptos. "O Vitória vai entrar em todos os jogos para ganhar e fazer o máximo para alcançar bons resultados. Vamos gastar toda a nossa energia e dar a nossa vida em todos os jogos".