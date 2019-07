Makaridze renovou contrato até 2021 com o Vitória de Setúbal. O guarda-redes georgiano, de 39 anos, chegou em janeiro ao Bonfim mas as boas exibições na baliza vitoriana levaram a direção a estender o vínculo contratual, como foi anunciado esta segunda-feira no Twitter.





MAKARIDZE RENOVA ATÉ 2021



“Estou muito feliz por renovar contrato com este enorme clube. Sinto-me em casa e só quero ajudar a equipa a fazer uma boa época", refere o guarda-redes.



"Estou muito feliz por renovar contrato com este enorme clube. Sinto-me em casa e só quero ajudar a equipa a fazer uma boa época", refere o guarda-redes.

— Vitória Futebol Clube - Oficial (@oficialvfc) 29 de julho de 2019

Em Portugal, Makaridze já representou Feirense, Moreirense, Rio Ave e Vit. Setúbal.