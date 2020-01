Médico do V. Setúbal reage à recusa do Sporting: «Não é viável uma recuperação a tão curto prazo»

O médico do Vitória de Setúbal, Ricardo Lopes, abordou esta quinta-feira a situação clínica do plantel sadino, deixando críticas à recusa do Sporting em adiar o jogo agendado para este sábado, às 20h30, no Estádio do Bonfim.





"A maioria dos jogadores não apresenta condições a curto prazo para poderem ser expostos a situação de jogo", deixou o alerta o clínico dos sadinos. "O vírus é atípico e tem uma virulência alta em que a possibilidade de contágio é alta. Os atletas que não apresentam sintomas não significa que não estejam infetados, podendo estar num período inicial de incubação do vírus. O período habitual de recuperação neste tipo de sintomas são sete dias. Em termos médicos, a possibilidade de haver uma recuperação a curto prazo é baixa. Os índices físicos demorarão mais. Os jogadores estão isolados uns dos outros para não haver risco de transmissão. Estão medicados e em medidas de suporte sintomático." recusa dos leões , justificada em comunicado, no qual os leões acreditam que os jogadores podem recuperar para o jogo mereceu repúdio de Ricardo Lopes, tam como tinha feito o presidente do Vitória, Vítor Hugo Valente . "De certeza que não foi o médico do Sporting a dizer isso. Perante os quadros atuais, e não têm acesso aos nossos registos que são nossos e confidenciais, não é viável uma recuperação a tão curto prazo."