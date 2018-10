Mendy quer chegar aos dez

Mendy, autor do golo do triunfo do V. Setúbal (1-2) em Tondela, traça como meta atingir uma dezena na Liga NOS. "Fiz golo e agora quero fazer mais. Tenho uma meta: chegar aos 10 no campeonato. Só já faltam nove", ironiza o guineense, que já marcara no empate (3-3) com o Nacional, na Allianz Cup.

Apesar de a equipa ocupar o 7º lugar, Mendy garante que ninguém no Bonfim pensa na Liga Europa. "É muito cedo para pensar nisso, mas sou um competidor e, se pudermos lá chegar, seria um sonho", admite, confessando estar "surpreendido" com Lito Vidigal. "Parece duro mas é muito próximo dos jogadores. Acredita em nós e sentimos isso dentro do campo. Com ele estou a evoluir", assume.

Sobre o jogo com o Sp. Braga, Mendy vê com agrado a possibilidade de um empate. "Um ponto fora de casa é um bom resultado", conclui.