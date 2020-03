Mensagem de esperança

Os jogadores Sílvio, Nuno Pinto, José Semedo e Zequinha participam num vídeo que foi ontem difundido pelos sadinos nas redes sociais. A mensagem, transmitida por dezenas de atletas, jovens e adultos das diferentes modalidades do clube, é de confiança, união e, sobretudo, esperança. "Juntos como sempre em todas as batalhas vamos conseguir vencer este vírus".

Entretanto, o plantel do V. Setúbal viu os planos de treino reformulados e os atletas vão iniciar uma nova fase de trabalho. Além do objetivo de evitar a repetição de treinos, a mudança prende-se com a necessidade de trabalhar outros aspetos físicos e aumentar a carga no caso em que tal seja necessário.