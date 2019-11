Meyong: «Continuidade? Estou à espera para saber o que vai acontecer»

O Vitória de Setúbal venceu (1-0) na receção ao Boavista, em jogo a contar para a 10.ª jornada do campeonato português de futebol, no jogo que ficou marcado pela primeira derrota dos axadrezados na presente época desportiva.No final do encontro, Meyong, treinador interino dos sadinos afirmou estar "muito feliz" pela conquista dos três pontos e deixou algumas questões quanto ao seu futuro no comando técnico da equipa de Setúbal. "[Estreia a ganhar como treinador] É bom isso ter acontecido, estou muito feliz, mas mais ainda por o Vitória ter conseguido os três pontos. O mérito é todo dos jogadores. O próximo jogo? Faço o que manda a direção. Pediram-me para fazer dois jogos. Já fiz o meu trabalho. Agora têm de perguntar à direção. Estou à espera para saber o que vai acontecer", afirmou o técnico, em declarações à Sport TV.Apesar de evidenciar o trabalho coletivo frente aos boavisteiros, Meyong não deixou de salientar a exibição de Makaridze, guarda-redes dos sadinos. "No futebol atual, é muito importante o guarda-redes. Faz muita diferença quando antes eram mais os avançados. Temos uma grande sorte em ter o Makaridze. A equipa esteve toda bem, não foi só ele. Quem entrou também o fez bem. Houve espírito de equipa. O objetivo é continuar assim, para continuarmos a ganhar mais", concluiu.