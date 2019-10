Meyong: «Empate é justo»

Meyong sentou-se esta quinta-feira no banco do V. Setúbal para orientar a equipa no empate (1-1) alcançado na deslocação ao Santa Clara. No final da partida, o antigo avançado que jogou durante várias épocas nos sadinos aceitou a justiça do resultado por aquilo que os dois conjuntos produziram.





"Para mim, acho que um empate é aquilo que se passou durante o jogo, acho que é justo. Tivemos oportunidades, o Santa Clara também teve", afirmou Meyong reconhecendo que a expulsão de José Semedo, aos 87 minutos, por acumulação de amarelos, "mudou um pouco o jogo, mas aceita-se o empate".

Os sadinos entraram a perder mas responderam pouco depois e Meyong ficou agradado com a atitude da equipa nos Açores. "A equipa respondeu bem, vimos uma equipa mais atrevida, também o sistema era diferente, e tivemos mais posse de bola de que o Santa Clara, o que é bom. É prova que a gente está a melhorar e estou contente, não do resultado, mas do empenho dos meus jogadores", concluiu.