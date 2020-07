Meyong: «Vou fazer tudo para ganhar jogos e selar a permanência»

O V. Setúbal somou este sábado a 4.ª derrota consecutiva ao perder por 3-2 na recepção ao P. Ferreira, naquele que foi o primeiro jogo dos sadinos sob o comando técnico de Meyong. No final do encontro, o treinador interino lamentou o desfecho depois de a equipa ter ido para intervalo a vencer por dois golos.





""O futebol é assim. Ando há muitos anos aqui e sei que tudo pode acontecer. Ninguém estava à espera deste resultado. Temos de esquecer o que aconteceu e continuar. Isto ainda não acabou. Estamos numa situação que não é boa, mas não é a pior", afirmou Meyong na sala de imprensa do Estádio do Bonfim."Os adeptos têm razão e o direito de exigir mais. Fazem o papel deles porque querem bons resultados. Vai haver pressão e os jogadores têm de encará-la com naturalidade porque vai ajudá-los a crescer. Se assim não fosse não jogavam no Vitória. É normal protestarem. Temos de melhorar. Hoje não foi possível, tentámos tudo, mas fizemos uma segunda parte para esquecer. Estou preocupado, mas pelo que vi e pela maneira como os jogadores sentiram a derrota, penso que o próximo jogo vai ser melhor.""[Vai orientar equipa no jogo com o Aves?] Não sei. Estou aqui até chegar alguém. Alguém tem de estar e eu estou com muito gosto. Vou fazer tudo para ganhar os jogos e selar a manutenção."