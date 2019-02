Mikel Agu fora dos convocados do V. Setúbal por lesão

O médio Mikel Agu, lesionado, ficou este domingo fora dos convocados do Vitória de Setúbal para o jogo de segunda-feira com o Belenenses, numa lista a que o treinador Sandro Mendes fez regressar Rúben Micael, que cumpriu castigo.Além do nigeriano, que recupera de um problema muscular e deverá ser substituído no 'onze' por José Semedo, ficaram de fora da convocatória de 20 jogadores o médio André Pedrosa e o avançado Alex Freitas, também por lesão.O técnico incluiu o médio Tiago Castro, reforço que chegou ao Bonfim em janeiro, oriundo do Vitória de Guimarães B.Na segunda-feira, o jogo entre Vitória de Setúbal, 12.º classificado, e Belenenses, sétimo, tem início marcado para as 20:15 de segunda-feira, no Estádio do Bonfim.Cristiano e Milton Raphael.: Mano, Cascardo, Artur Jorge, Vasco Fernandes, Dankler, Sílivio e André Sousa.: José Semedo, Tiago Castro, Nuno Valente, Rúben Micael e Éber Bessa.: Zequinha, Berto, Mendy, Jhonder Cádiz, Valdu Té e Allef.