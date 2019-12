Na máxima força para receber Benfica

Sem lesões nem castigos, Julio Velázquez, treinador do V. Setúbal, começou ontem ao final da tarde a preparar a equipa para a receção de sábado ao Benfica, a contar para a 3ª jornada do Grupo B da Taça da Liga. Os jogadores utilizados no triunfo (1-0) no encontro com o Aves fizeram trabalho de recuperação no relvado principal do Estádio do Bonfim e seguiram depois para o ginásio, enquanto os não titulares se treinaram debaixo de chuva intensa durante hora e meia.

Hoje, às 15h30, a formação sadina – que já não tem qualquer hipótese de se apurar para a fase seguinte da prova – atravessa o rio em direção a Tróia. É lá que a estratégia a colocar em prática diante das águias continuará a ser planeada e afinada. Refira-se que, apesar de já estarem arredados da luta por um lugar na final four de Braga, os vitorianos prometem tudo fazer para encerrar o ano 2019 com um êxito, ainda para mais frente a um dos denominados grandes. *