Ninguém empata como o Vitória de Setúbal

Com o 2-2 frente ao Santa Clara, o V. Setúbal confirmou o estatuto de rei dos empates nesta edição da 1ª Liga. Nas 26 jornadas realizadas, a equipa soma 12 igualdades, tendo quatro delas sido registadas nas últimas rondas. Numa altura em que ainda faltam disputar oito jornadas na prova, o Vitória já igualou o número de empates que obteve no final de 2007/08, 2015/16 e 2018/19. Para encontrar uma época com mais do que as 12 igualdades registadas até ao momento, é preciso recuar a 2002/03, temporada em que o clube terminou o campeonato com 13 empates e... acabou despromovido à 2ª Liga.

Entretanto, após a folga, o plantel começa hoje, às 10 horas, no Estádio do Bonfim, a preparar o embate de quinta-feira no reduto do Boavista, a contar para a 27ª jornada.