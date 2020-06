Novo PER traz alívio ao V. Setúbal

O V. Setúbal viu ser proferida a homologação de um quarto PER (Plano Especial de Revitalização), instrumento que os sadinos consideram “fundamental para a reestruturação do clube”, referem em comunicado publicado no seu site oficial.





“O plano apresentado, em fevereiro 2020, para uma dívida total que ronda os 25 milhões de euros contou com a participação de 74,65% dos credores e foi aprovado por 99,98%, tendo a sentença homologatória sido proferida a 12 de março”, lê-se.Depois de um processo que se revelou “extremamente complexo e exigente”, a direção presidida por Paulo Gomes, que lidera os destinos do Vitória desde janeiro, promete explicar aos sócios em assembleia geral todos os detalhes da negociação.