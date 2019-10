Novo treino em sintético

Com o objetivo de se adaptarem o mais rapidamente possível ao piso sintético que vão encontrar, domingo, no reduto do Águias do Moradal, no duelo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, os jogadores do V. Setúbal fazem hoje, a partir das 15 horas, o segundo treino no relvado artificial da Várzea sob a orientação de Sandro Mendes.

Depois de o guarda-redes Giorgi Makaridze se ter juntado ontem ao plantel, após ter estado ao serviço da seleção da Geórgia – que representou Irlanda e Gibraltar na qualificação para o Euro’2020 –, hoje é a vez de Brian Mansilla, que esteve nos sub-23 da Argentina, apresentar-se aos trabalhos. Ambos os futebolistas deverão ficar de fora das opções no compromisso frente à equipa da 1ª Divisão distrital da AF Castelo Branco.