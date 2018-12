«Nunca deixamos cair um dos nossos»: a mensagem de apoio do V. Setúbal a Nuno Pinto

Nuno Pinto não conteve as lágrimas na conferência de imprensa na qual foi anunciada a sua batalha contra um linfoma . O lateral-esquerdo, de 32 anos, não conseguiu falar aos presentes e Vasco Fernandes, o capitão dos sadinos, confortou-o e tomou a palavra."Estamos reunidos não pelos melhores motivos... Como capitão, já transmiti ao Nuno, e digo-o publicamente, que ele é um grande guerreiro e Deus dá grandes batalhas aos grandes guerreiros. Ele é forte e tem a ajuda de grandes pessoas. De certeza que todos vão conseguir ajudá-lo nesta grande batalha. Estamos com ele sempre como até aqui, é um dos nossos e nunca deixamos cair um dos nossos. Vamos enfrentar isto como uma batalha que vamos vencer. Estamos aqui todos para o ajudar", afirmou.Já antes, o presidente dos sadinos havia sublinhado o "choque" com que a notícia foi recebida no clube. "A notícia foi para nós um verdadeiro choque, mas no futebol todos estamos habituados a que na hora da derrota o primeiro pensamento é seguir-se uma vitória. O Nuno Pinto tem tido acompanhamento do departamento médico do Vitória, o doutor Ricardo tem sido incansável a acompanhá-lo em todos os procedimentos necessários. O Nuno entendeu transmitir a todos os colegas e staff a situação com que estava confrontado. Para evitar especulações, com o assentimento do Nuno, entendemos tornar público, sendo que é nestas horas que homens e instituições são colocados à prova. Neste caso para nós é fácil estar aqui nesta hora de dificuldade, por paradoxal que possa parecer. O Nuno contará com o apoio de todos nesta casa, dirigentes, staff, todos os colegas, e todos os que cá trabalham", disse perante uma sala com cerca de 70 pessoas, onde se incluia o plantel do Vitória, equipa técnica, staff, familiares do jogador e alguns sócios.