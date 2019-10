Nuno Pinto de regresso em pleno

Nuno Pinto cumpriu o primeiro jogo oficial pela equipa principal do V. Setúbal depois do delicado problema de saúde – linfoma detetado em dezembro – que enfrentou. O sadino, de 33 anos, cumpriu os 90 minutos e mostrou-se naturalmente satisfeito pelo regresso em pleno aos relvados. "Este jogo e este campo ficam bem guardados na minha memória. Depois de tudo o que passei, estar de volta à equipa principal é um sentimento difícil de explicar. Fica na minha história", afirmou.

O lateral-esquerdo do Vitória realçou o facto de o regresso à primeira equipa, depois de já ter atuado pelos sub-23, ter acontecido na Taça de Portugal. "É habitual dizer-se que a Taça é a festa do futebol. Esta foi também a minha própria festa!", frisou com um sorriso, garantindo que se sentiu bem. "Tenho vindo a treinar sem problemas. Anteriormente o ritmo não era o mesmo em relação aos meus colegas, mas estou a adquiri-lo. O míster deu-me esta oportunidade e senti-me muito bem", sublinhou o camisola 21 dos sadinos.

O técnico Sandro Mendes não deixou de endereçar uma palavra especial ao seu jogador. "Há muito que o Nuno Pinto queria voltar a jogar. Jogou e fê-lo bem", referiu.