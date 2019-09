Nuno Pinto embaixador da campanha «Contra o Cancro do Sangue»

Nuno Pinto, jogador do V. Setúbal diagnosticado com um linfoma em dezembro de 2018, associa-se como embaixador à campanha "Contra o Cancro do Sangue", iniciativa que desafia as pessoas a vestirem uma peça de vermelho e a partilharem a imagem nas redes sociais com os hashtags #contraocancrodosangue #vestimosdevermelho, de forma a assinalar a consciencialização para as doenças hemato-oncológicas neste mês de setembro.





"É importante alertarmos as pessoas para estarem atentos à sua saúde e fazerem testes com a regularidade que os profissionais de saúde indicam. Conseguirmos detetar as situações no início é muito melhor do que em fases mais tardias. Apelo a que todos partilhem uma imagem que pode fazer a diferença com as mensagens #contraocancrodosangue #vestimosdevermelho", disse Nuno Pinto.