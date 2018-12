Nuno Pinto: «Este jogo é o mais importante da minha vida mas o resultado será só um, a vitória»

Nuno Pinto agradeceu, através da sua página de Facebook, as mensagens de apoio e solidariedade que lhe têm sido enviadas depois de lhe ter sido diagnosticado um linfoma , que o obrigará a suspender a carreira por tempo indeterminado. O jogador do Vitória de Setúbal pediu desculpa por não conseguir responder a todas as mensagens, mas garante que lhe têm dado muita força para ajudar a ultrapassar a situação em que se encontra."Quero agradecer o apoio que me estão a dar... infelizmente não consigo responder a todos... mas a vossa força é a minha força... e dentro em breve voltarei a fazer o que mais gosto... fé, foco e força... estamos sempre juntos ....Um obrigado do fundo do coração e lembrem-se que como eu existem milhares no nosso país a saúde é a única coisa que não controlamos..... portanto isto que seja um exemplo para todos .... juntos até ao fim... este jogo é o mais importante da minha vida mas o resultado será só um: a Vitória", escreveu na sua página de Facebook.