Nuno Pinto não tem dúvidas de que Ricardo vai sorrir

O futebol português foi apanhado de surpresa perante a batalha que Ricardo, guarda-redes do Chaves, está a travar. Um problema oncológico deixa a carreira do guarda-redes em pausa, mas Nuno Pinto sabe como superar essa batalha e passou uma mensagem de força ao antigo companheiro de equipa."Já tive a oportunidade de ligar ao Ricardo. Foi meu companheiro aqui no Vitória. Queria mandar um grande abraço e toda a força do Mundo. Sei que ele vai conseguir ultrapassar isto porque é um rapaz forte, corajoso, cheio de fé. Com certeza vai ultrapassar, como eu, com grande pinta, e estar aí de volta", começou por afirmar ao '11'.Qual a receita da vitória na maior batalha de todas? "A força interior, da família, dos amigos e principalmente do psicológico. O psicológico é a principal arma, tem de se ser sempre positivo, pensar em coisas positivas. Falo por experiência própria e foi a principal arma que tive, tal como a família", confessou.