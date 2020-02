Nuno Pinto talismã com cónegos

O defesa Nuno Pinto é o único jogador do atual plantel do V. Setúbal que atuou frente ao Moreirense, adversário de domingo, nos dois triunfos que os sadinos alcançaram em oito duelos travados na Liga NOS em Moreira de Cónegos (2-0 em 2015/16 e 2-1 em 2016/17).





Na luta por um lugar no onze com André Sousa, o lateral talismã poderá ser o eleito de Julio Velázquez, que orienta esta sexta-feira (10h15 horas) mais um treino no Bonfim, para ocupar o lugar que na ronda anterior com o FC Porto foi dado a Sílvio, jogador que deve regressar a lateral-direito.Entretanto, o Vitória confirmou a notícia avançada quarta-feira por Record sobre a constituição da nova administração da SAD, que é formada por Paulo Gomes (presidente), Rogério Sousa e Bruno Rodrigues, administradores.