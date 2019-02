Nuno Valente: «Espero uma grande 2ª volta»

Nuno Valente, médio do V. Setúbal, afirma que a entrada de Sandro Mendes para o comando técnico deu novo alento à equipa, razão pela qual se mostra otimista quanto ao futuro dos sadinos, que defrontam segunda-feira o Belenenses. "O míster Sandro trouxe uma nova filosofia e ideias inovadoras. Estamos muito agradados com o trabalho que está a ser desenvolvido, principalmente com a exigência que coloca nos treinos e nos jogos. Estamos muito confiantes e espero uma grande segunda volta", vaticinou.O médio, de 27 anos, que confessa estar "mais confiante" por estar a jogar com mais regularidade desde a entrada de Sandro, aponta as grandes alterações introduzidas pelo técnico. "Nota-se a equipa mais desinibida. O treinador veio dar outra dinâmica e liberdade aos jogadores para praticar outro tipo de futebol, o que vai mais ao encontro daquilo que são as nossas características", vincou.Em relação ao adversário da próxima segunda-feira, Nuno Valente alertou para as dificuldades que os sadinos vão sentir durante a partida. "O Belenenses é um adversário difícil e está a fazer um bom campeonato. Tem as ideias bem assimiladas, um critério de jogo bastante interessante, mas nós vamos tentar superar essas dificuldades", rematou Nuno Valente, salientando a importância de um desfecho positivo: "É muito importante vencer. A equipa está a precisar de uma vitória para subir a um lugar na classificação mais consentâneo com o valor destes jogadores e desta equipa."