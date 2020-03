Nuno Valente: «Jogar à porta fechada não é bom para ninguém»

Aos 28 anos, Nuno Valente vai, pela primeira vez na carreira, jogar sem público. No Estádio do Marítimo o cenário será desolador devido à propagação do coronavírus Covid-19, mas o médio promete concentração máxima num jogo atípico: "Jogar à porta fechada não é bom para o futebol, para nós, para o Marítimo, para ninguém. Mas temos de estar preparados."

Questionado sobre se vai utilizar uma máscara no aeroporto, amanhã, dia da viagem para o Funchal, Nuno Valente é perentório: "No balneário temos falado sobre as medidas que serão adotadas para esta deslocação à Madeira mas ainda nada está definido. O clube decidirá e nós iremos cumprir."

Apesar do contexto excecional que se vive por estes dias, o médio considera que não existe razão para alarme. "O Vitória tomou medidas de prevenção. Estamos tranquilos e apenas focados em jogar. Tudo o resto passa-nos um pouco ao lado", atirou.

Benfica aumentou moral

Feliz pelo regresso ao onze, contra o Benfica, Nuno Valente admite que o empate com as águias moralizou: "Ganhar pontos a um dos favoritos ao título dá confiança a qualquer equipa. Não foi só pelo ponto, mas também pelo futebol que jogámos."



Controlo antidoping para 10 jogadores



Dez jogadores do V. Setúbal foram submetidos a um controlo antidoping por parte da Autoridade de Antidopagem de Portugal. A brigada marcou presença no treino de ontem realizado em Troia, onde a equipa de Julio Velázquez continuou a preparar o duelo de sábado com o Marítimo. Entretanto, uma semana depois de ter sido operado ao nariz, o defesa João Meira voltou ao Bonfim para fazer trabalho de ginásio, juntamente com o avançado Berto, que recupera de problemas musculares. Hoje, às 10h15, os sadinos treinam no Bonfim à porta fechada.