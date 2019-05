Nuno Valente lamenta incidentes

Menos de 48 horas depois do jogo com o Boavista, o médio Nuno Valente comentou os incidentes no Bonfim com a expulsão de três colegas e a tentativa de invasão do relvado por parte dos adeptos. "Já refletimos sobre o que aconteceu e pensámos no que de menos bom fizemos, para que não se repita. Lamentamos o que se passou, mas é algo que já está ultrapassado e só pensamos no jogo em Chaves", frisou.

Mais descontraído, Nuno Valente admite que faltou cabeça fria à equipa, que viu Semedo, Zequinha e Cádiz serem expulsos. "É verdade que o que aconteceu podia ter sido evitado, mas foram as circunstâncias que o jogo ditou e já não podemos fazer nada. Agora é virar a página para encarar o jogo de domingo da melhor forma possível", afirmou.

Apesar das dificuldades que antevê em Trás-os-Montes, o médio está otimista. "O adversário tem o mesmo objetivo que nós, mas estamos confiantes de que podemos ganhar. O que aconteceu não mexeu connosco e acreditamos que vamos ficar na 1ª Liga", vincou.

Entretanto, apesar de ter contactado mais de 30 empresas de aluguer, o V. Setúbal só conseguiu colocar quatro autocarros gratuitos ao dispor dos sócios. O revés deve-se às celebrações do 13 de Maio em Fátima, que reduziram as viaturas disponíveis.