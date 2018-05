Continuar a ler

No Arouca, o médio fez 30 jogos na 2.ª Liga em 2017/18 e marcou quatro golos.





Nuno Valente é reforço do V. Setúbal. O médio que atuou na última época pelo Arouca assinou um contrato válido para os próximos três anos.O jogador, de 26 anos, já esteve no Bonfim, onde visitou o relvado na companhia do empresário Rui Guimarães, da Positionumber, e o presidente do Vitória, Hugo Valente.

Autor: André Ferreira