O V. Setúbal confirmou esta quinta-feira, minutos antes da partida com o Extremadura, a contratação de Joel Pereira, guarda-redes de 22 anos que chega aos sadinos por empréstimo de um ano, proveniente do Manchester United. Na nota publicada, o emblema setubalense enaltece os "reconhecidos méritos" do guardião, para lá da "excelente relacionamento existente entre os dois clubes", que no entender do V. Setúbal foi essencial para a concretização do negócio.Pese embora ter estado na madrugada de quarta-feira ao serviço do Manchester United nos Estados Unidos - foi suplente diante do Real Madrid -, Joel Pereira fez questão de viajar diretamente para Portugal, de forma a estar presente no duelo desta noite, onde se mostrará aos seus novos adeptos, naquela que será a sua segunda aventura na Liga NOS, depois de em 2016/17 ter estado cedido ao Belenenses.

Autor: Fábio Lima