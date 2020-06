Oitavo teste no V. Setúbal sem infetados

O oitavo rastreio à covid-19 no V. Setúbal revelou que nenhum jogador, treinador ou elemento do staff está infetado antes da partida de amanhã no Bonfim, com o Santa Clara. Antes do duelo com os açorianos, que marca o regresso aos jogos em casa, após o empate (1-1) com o Benfica a 7 de março, os sadinos são hoje submetidos a novos testes.